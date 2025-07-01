Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Çağrısı

01.07.2025 20:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlılığını bir kez daha vurgulayarak, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve saldırılarını durdurmasının, güneyde tam istikrarın sağlanması için zorunlu olduğunu bildirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Başbakan Selam, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile başkent Beyrut'ta görüştü.

Başbakan Selam, görüşmede UNIFIL personelinin güvenliğinin korunmasına dikkat çekerek, İsrail'in halen işgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından çekilmesi ve saldırılarını sona erdirmesinin, bölgede kalıcı istikrar için temel koşul olduğunu vurguladı.

Görüşmede Lübnan'ın, UNIFIL ile koordinasyonun güçlendirilmesi yönündeki kararlılığını teyit eden Başbakan Selam, Lübnan hükümetinin 1701 sayılı kararın eksiksiz uygulanmasını önemsediği belirtti.

Selam ayrıca, Lübnan'ın BM'ye gönderdiği resmi mesajda UNIFIL'in görev süresinin 31 Ağustos 2026'ya kadar uzatılmasını talep ettiğini aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la 19 Haziran'da yaptığı görüşmede, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması gerektiğini söylemişti.

İtalyan Tümgeneral Diodato Abagnara, 24 Haziran'da UNIFIL Misyonu Başkanlığı ve Komutanlığına atanmıştı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı 27 Haziran'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılması ve İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mesaj göndermişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’in futbol oynadığı saha gündem oldu Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu
Antalya’da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman dergisi önünde protesto Leman dergisi önünde protesto
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz

20:10
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
Bakan Yumaklı son durumu paylaştı! 3 şehrimizde yangınlar kısmen kontrol altında
19:07
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
Yenidoğan duruşmasında avukatın sözleri ortalığı karıştırdı
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
09:20
Rihanna’nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
Rihanna'nın bebeğinin cinsiyetini sevgilisi Rocky ağzından kaçırdı
08:39
Çağatay Ulusoy’dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği
08:30
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
Denizde kaybolan 18 yaşındaki gençten acı haber
08:05
3 ildeki yangınlar sürüyor Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
3 ildeki yangınlar sürüyor! Birçok ev küle döndü, gerilim hattı bomba gibi patladı
08:05
Otoyolda korkunç manzara Kafalarını kesip köprüye astılar
Otoyolda korkunç manzara! Kafalarını kesip köprüye astılar
07:44
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
07:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
01:34
Kerkük Havalimanı’na füze saldırısı 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
Kerkük Havalimanı'na füze saldırısı! 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
00:16
Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 20:48:25. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı'ndan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.