Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika
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Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in 16 Şubat'ta çekilmesini istedi, reformlar 11 milyar dolara çıktı.

12.02.2025 01:46
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Lübnan'ın yeni başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in işgal ettiği bölgeden ateşkes anlaşması gereği 18 Şubat'ta değil 16 Şubat'a kadar çekilmesini istedi.

Lübnan resmi televizyonuna açıklamalarda bulunan Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın katılımıyla yapılan kabine toplantısında ülkenin içinde bulunduğu zorlukların ele alındığını ifade etti.

Selam, hükümetin en önemli iki meselesinin BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanarak İsrail işgalinin sonlandırılması ve ülkenin yeniden yapılandırılması olduğunu söyledi.

Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına göre 18 Şubat'a kadar çekilmesi beklenen İsrail'in işgalinin daha erken sonlandırılmasını isteyen Selam, "İsrail'in 18 Şubat'ta değil, 16 Şubat'a kadar çekilmesini istiyoruz. Geri çekilmenin belirlenen tarihten önce tamamlanması için tüm diplomatik ve siyasi güçleri seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Selam, Lübnan'ın yeniden yapılandırılma maliyetinin çarpıtılan reformlar sebebiyle "8 milyar dolardan 11 milyar dolara çıktığını" ifade etti.

Lübnan'da bir "geçiş hükümeti" kurmak üzere olduklarına dikkati çeken Selam, hükümetinin "vatandaşların güveniyle güçlendiğini" kaydetti.

Suriye'ye ziyaret

Suriye'deki rejim değişikliği sonrasında Lübnan'daki Suriyelilerin de ülkelerine dönebileceğini belirten Selam, "Suriyelilerin geri dönüşü için plan yapmamız ve Suriye'ye giderek ilgili meseleleri çözmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Selam, "Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile yaptığı telefon görüşmesinde yanındaydım. Kendisine yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmek istediğimi söyledim." dedi.

Lübnan'da yeni hükümetin kurulma süreci

Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, Selam başkanlığında kurulan yeni kabineyi 8 Şubat'ta onaylamıştı. Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye de Selam'ın başbakanlığında 24 bakandan oluşan kabine üyelerini açıklamıştı.

Hükümet programının tamamlanmasının ardından hükümetin göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Selam'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı - Son Dakika

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