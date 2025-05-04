Lübnan'da Belediye Seçimleri Başladı - Son Dakika
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Lübnan'da Belediye Seçimleri Başladı

Cebel-i Lübnan'da başlayan belediye seçimleri, Lübnan genelinde mayıs boyunca devam edecek.

04.05.2025 13:32
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Lübnan'da mayıs ayı boyunca devam edecek belediye seçimleri için oy verme işlemi Cebel-i Lübnan vilayetinde başladı.

Belediye seçimleri için her hafta pazar günü ülkenin farklı bir bölgesi sandık başına gidecek.

Bu kapsamda bugün Cebel-i Lübnan vilayetindeki seçmenler oy kullanmaya başladı.

Cebel-i Lübnan'da sabah saatlerinden itibaren sandığa gitmeye başlayan Lübnanlılar, 6'sı ilçe ve 257'si belde olmak üzere 263 belediye başkanını belirleyecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binasına gelerek belediye seçimlerini başlatma sürecinde hazır bulundu.

Tüm adaylara şans dileklerini ileten Avn, seçimlerin güven ve huzur içinde gerçekleşmesi için devlet olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

Ülkenin kalkınmasında belediyelere temel bir rol düştüğünün altını çizen Avn, Lübnanlılara sandığa giderek oylarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Belediye seçimleri için 11 Mayıs Pazar günü Kuzey vilayeti ile Akkar'da, 18 Mayıs Pazar günü Beyrut, Beka ve Baalbek'te, 25 Mayıs Pazar günü de Güney vilayeti ile Nebatiye'de halk sandık başına gidecek.

Lübnan'da 6 yılda bir yapılan belediye seçimleri için en son 2016'da sandık başına gidilmişti. Ülkede 3 kez ertelenen belediye seçimlerinde, toplamda 1059 belediye ve 2 bin 500 muhtar belirlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Belediye Seçimleri Başladı - Son Dakika

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