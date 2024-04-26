Lübnan'da belediye seçimleri ertelendi, mevcut belediye meclislerinin görev süresi uzatıldı

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BEYRUT, 26 Nisan (Xinhua) -- Lübnan parlamentosu, 12 Mayıs'ta yapılacak belediye seçimlerinin ertelenmesini ve mevcut belediye meclislerinin görev süresinin, 31 Mayıs 2025'e kadar bir yıl daha uzatılmasını onayladı.

Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) Perşembe günkü haberine göre karar, farklı siyasal partiler arasındaki ihtilafa karşın, güvenlik durumu, özellikle de Hizbullah ile İsrail ordusu arasında devam eden askeri çatışmalar yüzünden alındı.

Son belediye seçimlerinin Mayıs 2016'da yapıldığı Lübnan'da seçilen belediye konseyleri ve yerel yetkililer 6 yıllığına görev yapıyor. Lübnan parlamentosu, daha önce belediye seçimlerini, meclis seçimleriyle örtüşmesinden dolayı Mart 2022'de bir yıllığına ve yeterli mali kaynaklara sahip olmamak yüzünden 2023 yılında bir yıllığına daha erteleyerek belediye meclislerinin ve yerel yetkililerin görev sürelerini iki kez uzatmıştı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması üzerine İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.