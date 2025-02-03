Lübnan'da İsrail'e Karşı Protesto Gösterisi

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BEYRUT, 3 Şubat (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyinde İsrail'in bölgeden çekilmemesini protesto amacıyla gösteri düzenlendi. Binlerce kişi, bölgenin doğu ve orta kesimlerinde halen İsrail işgali altında bulunan kasaba ve köylere doğru yürüdü.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere ve medyada çıkan haberlere göre göstericiler pazar günü İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesini talep ederek sınırda bulunan Ayterun, Blida, Meys el-Cebel, Hula, Merkeba, Adise, Kefr Kila ve Rab al-Selasin köylerinde toplandı.

Kefr Kila Belediye Başkanı Hasan Şit protestonun, işgal altındaki Lübnan topraklarını geri almaya yönelik kararlı adımlar atma konusunda Lübnan ordusu, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü ve ateşkesi izlemekle görevli beş üyeli komite de dahil olmak üzere yetkililere baskı uygulamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Şit, sınır bölgelerinde yaşayanların her türlü zorluğa karşı evlerine geri dönme kararlılıklarını duyurmak için bu protestoyu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sınır köylerinin yakınlarına kadar ulaşan göstericiler Lübnan ordusunun talimatıyla geri çekildi.

İsrail güçlerinin, uyarı atışı ve insansız hava araçlarıyla (İHA) göstericilere müdahale etmesi üzerine gerginlik yükseldi. Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail'e ait bir İHA'nın, Yerun köyünün sakinlerine ses bombası attığını ve uyarı atışlarında bulunduğunu, Adise köyünde de İsrail güçlerinin göstericilere ateş açtığını bildirdi. Olaylarda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Lübnan vatandaşlarının, İsrail'in Hizbullah'la yapılan ateşkes anlaşmasınca öngörülen son geri çekilme tarihine uymaması üzerine protesto gösterisi düzenlemeye karar verdiği belirtildi. 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında İsrail güçlerinin 60 gün içinde Lübnan topraklarından çekilmesiyle Lübnan ordusunun, sınır bölgesinin kontrolünü ele alarak Litani Nehri'nin güneyindeki silahlı oluşumları engellemesi öngörülüyordu.

Buna karşın İsrail, geçtiğimiz ayın sonlarında yaptığı açıklamayla anlaşmada öngörülen geri çekilme tarihine uymayacağını, bunun yerine ABD ile tam koordinasyon içinde aşamalı bir geri çekilme uygulayacağını duyurmuştu.

Lübnan'daki geçici hükümet ise anlaşmada öngörülen 60 günlük ateşkesin 18 Şubat'a kadar uzatılmasına onay verirken, sürecin daha fazla geciktirilmesine yönelik girişimlere karşı çıktı.