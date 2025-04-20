Lübnan'da İsrail saldırılarından kalan mühimmatları taşıyan askeri araçta patlama: 3 asker öldü

Lübnan'ın güneyinde bir askeri araçta taşınan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından kalan mühimmatların taşındığı askeri araçta patlama meydana geldi.

Patlama sırasında yakından geçen sivil bir araçta da yangın çıktı.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Breyka beldesinde yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Patlamanın nedeniyle ilgili bilgi verilmedi.

"Lübnanlı 3 asker, görevleri sırasında şehit düştü"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarla ilgili Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'den bilgi aldı.

Breyka beldesinde mühimmatların infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 3 kişi için taziye dileklerinde bulunan Avn, "Lübnanlı 3 asker, ülkenin güven ve istikrarını korumanın yanı sıra halkı güvende tutma görevleri sırasında şehit düştü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn, askerlerin, Lübnan'ı ve Lübnanlıları kanları pahasına koruduğunu belirtti.

İsrail'in gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. İsrail savaş uçakları, sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyindeki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.