Lübnan'da Joseph Avn Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika
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Lübnan'da Joseph Avn Cumhurbaşkanı Seçildi

BM Koordinatörü Hennis-Plasschaert, Avn'ın seçilmesini umut verici bir adım olarak değerlendirdi.

09.01.2025 18:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilen Joseph Avn'ı tebrik etti.

UNSCOL'den yapılan açıklamaya göre Hennis-Plasschaert, Lübnan Cumhurbaşkanı'nın seçilmesinin, ülkede siyasi ve kurumsal boşluğun giderilmesi ve halkı için çalışan devlet kurumlarının sağlanması yolunda uzun zamandır beklenen bir adım olduğunu belirtti.

Lübnanlı yetkililere ülkenin çıkarlarını şahsi ve politik kaygılarından üstün tutma çağrısı yapan Hennis-Plasschaert, bir an önce Başbakan atanarak yeni hükümetin kurulması gerektiğini ifade etti.

BM yetkilisi, Lübnan devletinin zaman kaybedemeyecek kadar büyük görevlerinin olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanının seçilmesinin, düşmanlıkların sona erdirilip güvenlik ve istikrarın sağlamlaşması için umut olduğunu savunan Jeanine Hennis-Plasschaert, Lübnan'da devlet otoritesini güçlendirmenin, kapsamlı ve sürdürülebilir reformlar yapmanın öneminden söz etti.

Hennis-Plasschaert, "Birleşmiş Milletler, Lübnan'ın bu yönde anlamlı adımlar atmasını desteklemek için Cumhurbaşkanı Avn ve ilgili yetkililerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Lübnan'da iki yıldan uzun süren cumhurbaşkanlığı krizinin ardından Mecliste bugün düzenlenen 13. oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Cumhurbaşkanı seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Joseph Avn Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika

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