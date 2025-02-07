Lübnan'da Mülteci Kampında Yangın: Bir Kız Hayatını Kaybetti

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Lübnan'da Suriyeli bir kızın ülkenin doğusundaki mülteci kampında çıkan yangında hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin doğusundaki Bekaa ilindeki Zahle beldesinde bulunan mülteci kampında yangın çıktığını ve Suriyeli bir kızın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yangının çıkış sebebine ve yangında ölen kızla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, sivil savunma ekiplerinin olaya müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı aktarıldı.

Lübnan'da 880 bini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) kayıtlı 1 milyon 800 bin Suriyelinin yaşadığı tahmin ediliyor.