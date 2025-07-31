Lübnan'da Silahların Devlet Tekeline Alınması Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan'da Silahların Devlet Tekeline Alınması Talepleri

31.07.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail saldırılarının durdurulmasını ve silahların devlet kontrolüne geçmesini istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'nin silahların devlet tekeline alınması konusundaki önerisine önemli değişiklikler sonrası verilen yanıtta, İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin tüm Lübnan'ın topraklarında sağlanmasının, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartı olarak yer aldığını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, her yıl 1 Ağustos'ta kutlanan Ordu Günü dolayısıyla, Beyrut'un doğusundaki Yarze bölgesinde yer alan Savunma Bakanlığında açıklamalarda bulundu.

ABD önerisine verdikleri yanıtın "İsrail'in önünü kesmeyi amaçladığını" belirten Avn, "Başkalarının savaşlarından, ülkemiz üzerinde yapılan hesaplardan ve maceralardan yorulduk. Düşmanlarımızın emellerine son verme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

ABD tarafının Lübnan'a bir dizi öneri sunduğunu kendilerinin de öneri üzerinde önemli değişiklikler yaptıklarını belirten Avn, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasına ilişkin bu önerileri, gelecek hafta toplanacak Bakanlar Kuruluna sunacaklarını kaydetti.

Avn sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in önünü kesmek amacıyla hazırladığımız muhtıranın en önemli maddeleri arasında; İsrail saldırılarının derhal durdurulması, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, devlet otoritesinin ülkenin tüm topraklarında sağlanması ve Hizbullah'ın silahlarının Lübnan ordusuna teslim edilmesi talebimiz yer alıyor."

Cumhurbaşakanı Avn, dost ülkelerden Lübnan ordusuna yıllık 1 milyar dolar destek sağlanmasını, ayrıca ABD, Fransa ve Suudi Arabistan'ın yardımıyla Suriye ile kara sınırlarının belirlenmesini ve kaçakçılık ile uyuşturucuyla mücadele edilmesini talep ettiklerini aktardı.

Konuşmasında "Benim ve tüm siyasi tarafların görevi; Bakanlar Kurulu, Yüksek Savunma Konseyi, Meclis ve tüm siyasi güçler aracılığıyla bu tarihi fırsatı değerlendirmek ve tereddüt etmeden silahların yalnızca ordu ve güvenlik güçlerinin elinde bulunmasını sağlamaktır." ifadelerini kullanan Avn, tüm siyasi tarafları silahların yalnızca devletin elinde toplanması meselesine son derece sorumlu bir şekilde yaklaşmaya çağırdı.

İsrail'in, ateşkesin ilan edildiği 2024 sonlarından bu yana Lübnan'ın egemenliğini binlerce kez ihlal ettiğini yüzlerce Lübnanlıyı öldürdüğünü ve halkın topraklarına dönmesini engellediğini hatırlatan Avn şöyle devam etti:

"Ateşkesin uygulanması görevini orduya verdim ve ordu bu görevi tamamlamaya kararlı. Bu kapsamda 4 bin 500'den fazla askerin göreve alınması, eğitilmesi ve donatılmasıyla bu bölgedeki konuşlanmalarını sürdürmeleri sağlanacak. Bu durum, İsrail'in taahhütlerine uymamasına rağmen geçerli olacak. Hükümetin öncelikleri arasında, yeniden imar süreciyle eş zamanlı olarak güvenliğin sağlanması ve silahların yalnızca devletin elinde toplanması da yer alıyor. Hasar tespit çalışmaları da başladı."

Cumhurbaşkanı Avn, Suudi Arabistan'dan Lübnan-Suriye sınırının istikrarını sağlamaya yardımcı olacak bir girişim konusunun kendilerine iletildiğini açıklarken bu konuda ayrıntı vermedi.

Avn ayrıca, iki ülkenin yararına olacak şekilde Lübnan'ın komşu Suriye ile "mükemmel ilişkiler" kurma konusundaki hassasiyetini vurguladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ve silahların devletin tekelinde toplanmasına işaret ederek, Bakanlar Kurulu'nun gelecek hafta yapılacak oturumunda "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 27 Temmuz'da Lübnan hükümetine ve Hizbullah'a çağrısını yineleyerek, "Hizbullah, silahlarını elinde tuttuğu sürece, sözler yeterli olmayacak. Hükümet ve Hizbullah, Lübnan halkını şu anki durumun sürüncemesinde bırakmamak için şimdi tam bir kararlılık gösterip harekete geçmeli." diye konuşmuştu.

Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Silahların Devlet Tekeline Alınması Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi

14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
12:39
Lunaparkta facia Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var
Lunaparkta facia! Eğlence aracı ortadan ikiye kırıldı, çok sayıda yaralı var
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
20:06
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
19:38
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı
Starbucks'ın küresel satışları çakıldı
19:09
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
19:04
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret
Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
18:59
Kavuran sıcaklara kısa bir ara Tarih de verildi
Kavuran sıcaklara kısa bir ara! Tarih de verildi
18:47
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
18:45
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 14:18:27. #7.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da Silahların Devlet Tekeline Alınması Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.