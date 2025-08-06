Lübnan'da Silahların Devlet Tekeline Alınması Tartışmaları

Lübnan'da Hizbullah'ın müttefiki Şii Emel Hareketi, hükümetin silahların devletin elinde toplanması yönündeki kararında "acele ettiğini" savunarak 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak Bakanlar Kurulu oturumunda kararın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Meclis Başkanı Nebih Berri liderliğindeki Emel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin öncelikle "ateşkesi sağlamaya ve şu ana kadar yüzlerce Lübnan vatandaşını ölümüne ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını durdurmaya" odaklanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin silahların devletin elinde toplanması yönündeki kararında "acele ettiği" savunularak, 7 Ağustos Perşembe günü yapılacak Bakanlar Kurulu oturumunda kararın gözden geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Hizbullah da, Başbakan Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının "Lübnan'ı İsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde olması gündemiyle dün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi verilmişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından yanıt verildiğini belirterek, "İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.