Lübnan'da UNIFIL Görüşmesi

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü Misyonu (UNIFIL) Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro ile ülkenin güneyindeki durumu görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Recci'nin, başkent Beyrut'taki makamında UNIFIL Komutanı Lazaro ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki gelişmelerin yanı sıra UNIFIL ile Lübnan ordusu arasındaki koordinasyon ele alındığı ifade edildi.

Lazaro'nun hem güneydeki UNIFIL olarak yaptıkları çalışmalar hakkında hem de BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına yönelik ihlallerle ilgili bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Lazaro'nun ayrıca Lübnan ordusuyla işbirliklerini paylaştığı kaydedildi.

Bakan Recci'nin de UNIFIL'ın üstlendiği rolü benimsediklerinin altını çizdiği belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.