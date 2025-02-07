Lübnan'da Yıkım ve İnsani Kriz - Son Dakika
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Lübnan'da Yıkım ve İnsani Kriz

MSF, Lübnan'daki yıkımın büyük olduğunu ve normal hayata dönüşün zorlaştığını belirtti.

07.02.2025 12:19
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Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Lübnan'daki İnsani İşler Direktörü Camila Finat, İsrail'in ateşkes öncesi düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkedeki yıkımın çok büyük seviyelerde olduğunu ve bunun normal hayata dönüşü zorlaştırdığını söyledi.

Finat, İsrail'in yoğun saldırıları sonrası Lübnan'da 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes sürecinde yaşananlara, İsrail'in ihlalleri ve yardım çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesin kasım sonu itibarıyla başladığını ve yerinden edilmiş nüfusun geri dönmesine izin verdiğini vurgulayan Finat, "Ancak yaygın yıkım ve hasar seviyeleri nedeniyle nüfusun yeniden yerleşebilmesi oldukça zor. Birçoğu işlerini veya geçim kaynaklarını, evlerini ve sevdiklerini kaybetti, bu yüzden hayatlarına sıfırdan başlamak zorunda. Bu, savaş, son bir yılda tırmanan gerginlik ve 2019'dan bu yana süren ekonomik krizin sonuçlarından ağır şekilde etkilenen sağlık sistemi için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Finat, yerinden edilmiş bazı Lübnanlıların hala çadırlarda veya ailelerin yanında kaldıklarını söyledi.

"Günlük bildirilen ateşkes ihlalleri var"

"Genel olarak yıkım seviyesi çok büyük ve normal hayata dönüşü biraz zorlaştırıyor. Bu, çok zaman alacak." diyen Finat, MSF olarak saldırıdan etkilenen nüfusa tıbbi bakım sağlamak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Finat, "(İsrail'in yaptığı) Günlük bildirilen ateşkes ihlalleri var. Sağlık Bakanlığında bununla ilgili toplam sayılar var. MSF olarak esasen tıbbi bakım sağlamaya ve gördüklerimizi ifade etmeye odaklanıyoruz. Ülke genelinde tıbbi ihtiyaçların çok büyük olmaya devam ettiğini görüyoruz ancak özellikle en çok etkilenen Lübnan'ın güneyinde. Bu durum, elbette tıbbi bakım sağlamayı daha karmaşık hale getiriyor." diye konuştu.

İlk yardım faaliyetlerinin güvenlik durumuyla bağlantılı olduğuna işaret eden Finat, saldırılardan yoğun şekilde etkilenen bölgelerdeki ihtiyaçlara yanıt vermek için personelin güvenliğini ön planda tuttuklarını söyledi.

"Ateşkes şu ana kadar kırılgan durumda ve herkes bunun devam etmesini umuyor"

Finat, "Ateşkes şu ana kadar kırılgan durumda ve herkes bunun devam etmesini umuyor çünkü halk normal hayatına, günlük rutinine geri dönmeye ve ülkeyi yeniden inşa etmeye başlamaya istekli. Lübnanlılar bunu hak ediyor. Dolayısıyla bu belirsizlik ve iki aylık savaşın tüm sonuçları nedeniyle iş kaybı ve tıbbi bakıma erişim eksikliği yaşanıyor." diye konuştu.

Gıda, günlük ve tıbbi malzemeler gibi ihtiyaçların çok önemli olduğuna dikkati çeken Finat, bunların temini için ateşkesin devamından yana olduklarını vurguladı.

Finat, geçen yıl İsrail'in saldırıları ve çatışmalar sırasında kapanan veya faaliyetlerini azaltan en az 10 hastanenin bulunduğunu, çoğunun ülkenin güneyinde olduğunu belirtti.

Bu bölgedeki hastanelerin tam kapasiteyle olmasa da hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyleyen Finat, personel, tıbbi malzeme ve ekipman eksikliğine işaret etti.

Kaynak: AA

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