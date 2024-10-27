Lübnan'daki Çatışmalarda 4 İsrail Askeri Öldü

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İsrail ordusu, Lübnan'daki çatışmalarda 1'i binbaşı, 2'si yüzbaşı olmak üzere 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün akşamki çatışmalarda 4 askerin öldüğü belirtildi.

Ölen askerler arasında 1 yedek binbaşı ve 2 yedek yüzbaşı olduğu ifade edilirken, diğer askerin yedek başçavuş rütbesinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 4 askerin Lübnan'ın güneyindeki bir köyde Hizbullah'la girdikleri çatışmada öldürüldükleri, çatışmada 14 askerin yaralandığı duyuruldu.

Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda öldüğü açıklanan İsrail askeri sayısı 33'e yükseldi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.