Lübnan'daki Patlamalarda 20 Ölü, 450 Yaralı - Son Dakika
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Lübnan'daki Patlamalarda 20 Ölü, 450 Yaralı

Lübnan\'daki Patlamalarda 20 Ölü, 450 Yaralı

Lübnan'da Hizbullah'a ait telsizlerin patlamalarında ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 450'ye yükseldi.

19.09.2024 10:30
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(ANKARA) - Lübnan'da Hizbullah üyelerine ait telsizlerin patlatıldığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini 450'den fazla kişinin yaralandığı bilidirildi. ABD basınına konuşan İsrailli yetkililer, saldırıların yıllar önce planlandığını söyledi.

Lübnan ve Suriye'de önceki gün binlerce çağrı cihazının patlamasının ardından dün de Lübnan'da telsiz patlamaları meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığ, ülke genelinde dün gerçekleşen telsiz patlamalarının sonucunda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini 450'nin üzerinde yaralı olduğunu bildirdi.  Lübnan ve Suriye'de art arda gerçekleşen patlamalarda toplam ölü sayısı 32'ye ulaşırken, 3 binden fazla kişi yaralanıd.

Lübnan genelinde saldırılarda kullanıldığı anlaşılan V82 model telsizlerin imalatçısı Japon Icom şirketi, telsizlerin on yıl önce üretimden kaldırıldığını açıkladı. Patlatılan çağrı cihazlarının üreticisi Tayvanlı Gold Apollo şirketi ise Lübnan'a gönderilen serinin Avrupa'da üretildiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu her iki saldırı hakkında doğrudan yorum yapmazken isminin belirtilmemesi koşuluyla ABD medyasına konuşan İsrailli yetkililer, patlayan çağrı cihazları ve telsizlerin kullanıldığı saldırının yıllar önce planlandığını söyledi. İddiaya göre, İsrail istihbarat görevlileri,  B.A.C. Consulting adlı Avrupalı bir paravan imalat şirketi aracılığıyla, patlayıcı PETN ile bağlanmış piller içeren çağrı cihazları imal edip 2022 yılının yazında bu cihazları Lübnan'a göndermeye başladılar. ABD medyasında "modern bir Truva atına" benzetilen patlayıcılar bu şekilde üretildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'daki patlamalara değinmeden dün yaptığı açıklamada, İsrail'in "savaşta yeni bir dönemin başlangıcında" olduğunu ve İsrail'in askeri çabalarının "ağırlık merkezinin" "kuzeye doğru hareket ettiğini" söylemişti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'daki Patlamalarda 20 Ölü, 450 Yaralı - Son Dakika

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