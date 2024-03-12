Lübnan'dan İsrail'e 100'e yakın roket saldırısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Gıda Denetimlerini Sıklaştırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri marketlerden, fırınlardan, lokantalardan ve diğer iş yerlerinden ekmeklerin üretim koşullarını, temizlik standartlarını, gramajı, fiyat etiketi ve son kullanma tarihini denetledi. Ayrıca dilencilik yapanlara yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Sağlık işleri ekipleri ise iftar çadırlarında yemek yapan firmaların üretimini kontrol etti ve hijyen koşullarını denetledi. Tüm bu denetimler, halk sağlığını korumak amacıyla ramazan ayı boyunca devam edecek.