Lübnan'dan İsrail'e 75 roket saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e 75 roket saldırısı

Lübnan\'dan İsrail\'e 75 roket saldırısı

Lübnan'dan İsrail'e yapılan roket saldırısında 75 roket atıldığı ve İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail ordusu, atılan roketlerin birçoğunun hava savunma sistemince imha edildiğini açıkladı. Saldırıda 2 İsrailli hafif şekilde yaralandı. Bu saldırı, Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleşen en yoğun saldırılardan biri olarak kaydedildi. Hizbullah ise İsrail'in Golan Tepelerindeki hedeflerini vurduğunu açıkladı.

17.05.2024 16:17
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Lübnan'dan İsrail tarafına 75 roket atıldığı, bunun 8 Ekim'den bu yana en yoğun saldırılardan biri olduğu bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde kısa süre önce sirenler çaldığı belirtildi.

Lübnan tarafından 75 roket atıldığı, onlarcasının hava savunma sistemince imha edildiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2 İsrailli hafif şekilde yaralandı.

İsrail basını, kısa süre önce gerçekleştirilen roket saldırısının Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en yoğun saldırılardan biri olduğunu yazdı.

Öte yandan bu sabah Lübnan topraklarında roket rampası tespit edildiği ve hava saldırısıyla imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah Golan Tepelerindeki İsrail hedeflerini vurdu

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan Tsnobar Askeri Lojistik Üssü'nün 50 katyuşa füzesiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hula yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde yer alan Zaur Askeri Üssü'nin de katyuşa füzeleriyle tam isabet vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda 300 Hizbullah mensubu öldü.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA

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