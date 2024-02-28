Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

Lübnan\'dan İsrail\'e füze saldırısı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki Kiryat Şmona yerleşim birimine füze saldırıları düzenlendiği belirtildi. İsrail ordusu radyosunun haberine göre, Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla gerçekleştirilen saldırılarda 4 ve 10 füze fırlatıldı. Saldırılarda can kaybı yaşanmazken, bazı füzeler boş evlere isabet etti. Hizbullah Hareketi ise henüz saldırı hakkında açıklama yapmadı. Öte yandan İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi. Son 2 ayda yaşanan çatışmalarda ise 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker hayatını kaybetti.

28.02.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
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Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki Kiryat Şmona yerleşim birimine füze saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu radyosunun haberinde, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla 2 saldırının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yerleşim birimini hedef alan ilk saldırıda 4 ve ikinci saldırıda 10 füzenin fırlatıldığı aktarılan haberde, herhangi can kaybının yaşanmadığı ancak bazı füzelerin boş evlere isabet ettiği kaydedildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinden, Kiryat Şmona'ya yönelik saldırı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Ancak Hizbullah 8 Ekim 2023'ten beri sınıra en yakın konumdaki yerleşim birimini sıklıkla hedef alıyor.

Öte yandan Lübnan medyasında yer alan haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesindeki Beyt Lif, Kfar Hammam ve Marcayun ovası ve Hula beldelerine yönelik saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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