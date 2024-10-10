Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere düzenlenen füze saldırılarında 2 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil, Batı Celil bölgeleri ile Karmiel ve Kiryat Şmona yerleşimlerine 100 füze fırlatıldığı tespit edildi.

Füzelerden bir kısmı etkisiz hale getirilirken bir kısmı evlere ya da açık araziye düştü.

Yukarı Celil'e atılan füzelere ait şarapnellerin isabet ettiği 2 İsrailli bacaklarından hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Ra's Nakura bölgesinde bir tankı füzelerle vurduğunu, alev alan tankın içindeki askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, daha sonra tankın içinden yaralıları çıkarmaya çalışan İsrail askerlerinin de hedef alındığı kaydedildi. Askerlerin akıbetine ilişkin bilgi verilmedi.