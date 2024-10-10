Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı

İsrail'in kuzeyine düzenlenen füze saldırısında 2 kişi yaralandı, Hizbullah bir tankı vurdu.

10.10.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere düzenlenen füze saldırılarında 2 İsraillinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil, Batı Celil bölgeleri ile Karmiel ve Kiryat Şmona yerleşimlerine 100 füze fırlatıldığı tespit edildi.

Füzelerden bir kısmı etkisiz hale getirilirken bir kısmı evlere ya da açık araziye düştü.

Yukarı Celil'e atılan füzelere ait şarapnellerin isabet ettiği 2 İsrailli bacaklarından hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Ra's Nakura bölgesinde bir tankı füzelerle vurduğunu, alev alan tankın içindeki askerlerin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, daha sonra tankın içinden yaralıları çıkarmaya çalışan İsrail askerlerinin de hedef alındığı kaydedildi. Askerlerin akıbetine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 22:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.