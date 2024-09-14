Lübnan'dan İsrail'e Roket Atışı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roket Atışı

İsrail, Lübnan'dan 55 roketin atıldığını, can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Roketlerin çoğu imha edildi.

14.09.2024 11:48
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İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile'ye yaklaşık 55 roket atıldığını, olayda ölen veya yaralanan olmadığını duyurdu.

Ordunun X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Yukarı Celile bölgesinde devreye alınan alarm sistemlerinin 08.59 - 9.01 saatlerinde Lübnan topraklarından 35'e yakın roket atıldığını tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, roketlerin bazılarının imha edildiği, çoğunun ise boş alana düştüğü ve herhangi bir hasar gözlemlenmediği belirtildi.

Ordunun açıklamasında ayrıca Celile bölgesinde saat 08.17'de devreye giren alarmların ardından Lübnan'dan 20'ye yakın roket atıldığının tespit edildiği, bunların bir kısmının imha edildiği, bir kısmının ise açık alana düştüğü ve herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı dile getirildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde ise Hizbullah'ın, bu sabah birkaç dakika içinde Safed şehrine ve şehrin güney kesimindeki Akbera köyüne yaklaşık 20 roket attığı ifade edildi.

Safed şehrine, dün gece Lübnan'dan 5 roket fırlatıldığı aktarılan haberde, Hizbullah'ın son birkaç günde roketlerinin kapsamını genişlettiği ve Yukarı Celile'deki Safed şehri, Roş Pina, Hatzor HaGlilit ve Amiad Kavşağı yakınlarında yoğunlaştığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de Yukarı Celile'de Safed yakınlarındaki açık alanlarda roketlerin düşmesi sonucu, boşaltılmayan alanlar da dahil olmak üzere yangınlar çıktığı ifade edildi.

Bu arada ordudan yapılan başka bir açıklamada, bu sabah Lübnan'ın güneyinde Celile bölgesinin hedef alındığı bir roket fırlatma rampasını insansız hava aracıyla (İHA) bombaladığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güneyinde Kefr Rumman'daki bir askeri binanın bombalanmasının yanı sıra birçok bölgenin topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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