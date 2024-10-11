Lübnan\'dan İsrail\'e Roket Saldırısı

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Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar roketi saldırısında 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki Yi'ron yerleşim bölgesine tanksavar roketiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Ölen kişinin 27 yaşında Taylandlı bir işçi olduğu kaydedildi.