Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
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Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan atılan 3 roket, İsrail'de 194 noktada saldırı alarmlarının çalmasına yol açtı.

14.10.2024 19:17
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Lübnan'dan atılan 3 roket İsrail'de başkent Tel Aviv dahil 194 noktada saldırı alarmlarının çalmasına yol açarken hava savunma sistemlerinin füzeleri imha ettiği bildirildi.

İsrail'de akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'in de aralarında yer aldığı çok geniş bir bölgede saldırı alarmları çaldı.

"Walla" internet sitesinin haberine göre Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Tel Aviv, çevre kentler ve beldelerinin de aralarında yer aldığı 194 noktada saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan 3 roket atıldığı, bunların havada imha edildiği, hava kuvvetlerinin Lübnan'daki bu roket rampalarına saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu atılan roketlerin havada imha edilmesi durumunda da bu roketlerin seyrettiği güzergahta şarapnellerin düşmesi ihtimaline karşı uyarı alarmlarını çalıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika

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