Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 1 askerin öldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda, topçu birliğinde görevli bir askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan İsrail basını 1 askerin öldüğü, 3'ünün de ağır yaralandığı saldırının Lübnan sınırı yakınındaki Neot Mordechai yerleşim bölgesinde gerçekleştiğini yazdı.
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