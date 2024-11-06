Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı

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Lübnan'dan İsrail'e 10 roket fırlatıldığı ve bunlardan birinin Ben Gurion Havalimanı çevresine düştüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından fırlatılan roketlerin büyük bir kısmının engellendiği belirtildi.

Kanal 12'nin haberine göre ise fırlatılan 10 roketten birinin, Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düşmesi nedeniyle bazı uçuşlar ertelendi.

Havalimanı yakınına roket isabet etmesine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail hava savunma sistemlerince engellenen bir roketin parçalarının da Raanana kentindeki park halindeki bir arabaya isabet ettiği ifade edildi.