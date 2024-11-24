Lübnan'dan İsrail'e Roket Saldırısı: 5 Yaralı

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Lübnan'dan İsrail'in orta ve kuzey bölgelerine düzenlenen roket saldırılarında 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Yukarı Celil bölgesi ile Petah Tikva ve Hayfa kentlerine düzenlenen roket saldırılarında 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'dan atılan bir roketin İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva kentinde bir araca isabet ettiği, yanan aracın dumanından etkilenen 70 yaşındaki bir kadın ile 20'li yaşlardaki bir kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Lübnan'dan Hayfa kentine düzenlenen roket saldırısında ise bir binanın hasar gördüğü aktarıldı.

Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 50'li yaşlardaki 2 kişinin, Hafya'daki Bnei Zion ile Rambam hastanelerine kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine düzenlenen roket saldırısında ise vücuduna şarapnel parçası isabet eden 60'lı yaşlardaki bir adamın yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan yaklaşık 165 roket atıldığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre, bugün sabah saatlerinden bu yana Lübnan'dan İsrail'in kuzey ve orta kesimlerine toplamda 165 roket atıldı.

Ordu açıklamasında Batı Celil bölgesi ve Hayfa kentine Lübnan'dan yaklaşık 30 roket atıldığı duyurulurken, İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva kenti yakınlarındaki Rinatya yerleşimine de bir roket isabet ettiği bildirildi.

Ayrıca sosyal medyada, Lübnan'dan atılan roketlerden birinin İsrail'in kuzeyindeki Nahariya bölgesindeki bir binaya doğrudan isabet ettiği görüldü.