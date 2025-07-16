Lübnan'dan İsrail'e Sert Kınama

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Başbakan Nevvaf Selam, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadı.

Cumhurbaşkanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik başkent Şam'ı ve bazı resmi kurumları da hedef alan saldırılarını "en sert şekilde" kınadığını ifade etti.

Avn, söz konusu saldırıların Suriye'nin egemenliğinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail'in bu saldırılarının bölgenin güvenliğini ve istikrarını daha fazla gerginlik ve tırmanma riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini kaydeden Avn, Lübnan'ın Suriye halkı ve devletiyle tam dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Avn, uluslararası topluma bir kez daha çağrıda bulunarak "saldırıların durdurulması ve egemen devletlerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi için her düzeyde ve her platformda tüm imkanların kullanılması gerektiğini" belirtti.

Öte yandan, Lübnan Başbakanı Selam da İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

Selam, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların Suriye'nin egemenliğinin ve uluslararası hukukun en temel kurallarının açık bir ihlali olduğunu ifade etti.

Selam, şunları kaydetti:

"Toprak ihlali mantığı ya da ateşle mesaj verme anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplum, bu saldırılara son verilmesi için sorumluluğunu yerine getirmelidir."