CİDEYDE YABUS GEÇİDİ, 8 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun Hizbullah'la girdiği çatışma ve Lübnan'a düzenlediği kapsamlı saldırılar nedeniyle 23 Eylül'den bu yana 91.000 Lübnanlı Suriye'ye sığındı.
Suriye'nin Al-Watan Online haber sitesinin, ülkenin Göçmenlik ve Pasaport Müdürlüğü'ne dayandırdığı Pazartesi günkü haberinde, söz konusu dönemde 239.000 Suriyeli mülteci de Lübnan'dan ülkesine geri döndü.
Son Dakika › Güncel › Lübnan'dan Suriye'ye Göçler Artıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?