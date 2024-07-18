Lübnan Dışişleri Bakanı İsrail'i savaş tırmandırmaktan uyardı

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BEYRUT, 18 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, " İsrail'in Lübnan'la savaşı tırmandırma niyetine" karşı uyarıda bulunarak herhangi bir yanlış hesabın tüm bölgeyi uçuruma sürükleyeceğini belirtti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Çarşamba günü New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan Buhabib, daha büyük bir savaşın çıkması halinde bunun tüm Ortadoğu'yu sarsacağını söyledi. Bakan, bunun sonucu olarak sadece Lübnan ve İsrail'den değil, komşu ülkelerden de füzeler, insansız hava araçları ve savaş uçaklarından kaçan insanların Avrupa'da yeni bir göç krizine yol açacağını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine kasteden kara, deniz ve hava ihlallerine son vermesi gerektiğini belirten bakan, bu ihlallerin "2006'dan bugüne kadar 35.000'i aştığına" işaret etti.

Buhabib ayrıca, Lübnan'ın güvenliğini ve başta Beyrut Havalimanı olmak üzere ülkedeki hayati önem taşıyan tesislerdeki ağların, cihazların, uygulamaların ve elektronik verilerin yanı sıra kamu güvenliğini tehdit eden siber saldırıların durdurulmasını talep etti.

Bakan, kuruluşundan bu yana bölgede huzur ve istikrarın korunmasına katkıda bulunan ve ülkenin güneyinde görev yapan BM Barış Gücü'ne bağlı kalınmasını da istedi.