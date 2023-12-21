Lübnan Genelkurmay Başkanı, Hollanda Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ve Hollanda Genelkurmay Başkanı Ono Aichel Shim ile Lübnan ordusunun desteklenmesi konusunu ele aldı.

Lübnan Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre. Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, Hollanda Savunma Bakanı Ollongren ve Hollanda Genelkurmay Başkanı Shim ile başkent Beyrut'taki makamında bir araya geldi.

Görüşme sırasında Hollandalı heyet, Lübnan'ın güvenlik ve istikrarının korunmasında askeri kurumun rolünün önemini ve misyonlarını etkili ve profesyonel bir şekilde yerine getirmeye devam etmesi için desteklenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca görüşmede, Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalar dolayısıyla ülkenin güney sınırlarında devam eden gerilimlerle birlikte askeri kurumun rolünün önemi değerlendirildi.