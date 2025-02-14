Lübnan, İran Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle Erteledi

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Lübnan, İran'dan yapılacak uçuşların güvenlik tedbirleri sebebiyle 18 Şubat'a kadar yeniden planlanacağını duyurdu.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, başkent Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda, yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik tedbirlerinin uluslararası havacılık standartlarına ve Lübnan yasalarına uygun olarak alındığı, önlemlerin uygulanmasında bazı hava yolu şirketleri için "zaman gerektiği" ifade edildi.

"Bu durum, İran İslam Cumhuriyeti'nden yapılan uçuşlar da dahil olmak üzere Lübnan'a yönelik bazı uçuşların 18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanmasını gerektirmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, planlanacak diğer uçuşlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İlgili bütün şirketlerin değişikliğe ilişkin bilgilendirildiği, olası karışıklıkların önüne geçmek için yolcuların bilgilendirilmesi yönünde açıklama yapıldığı belirtildi.

İran'da mahsur kalan yolcuların tahliyesi için çalışma yürütülüyor

Açıklamada ayrıca, Tahran Havalimanı'nda mahsur kalan Lübnanlı yolcuların ülkeye getirilmesi amacıyla bu gece bir uçuş yapılması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Hizbullah'ın siyasi kanadı Direnişe Vefa Bloğu milletvekili İbrahim el- Musevi de yaptığı yazılı açıklamada, " İsrail'in İran'dan kalkacak uçağı hedef almakla tehdit etmesi nedeniyle yurt dışında mahsur kalan vatandaşlar" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmeyi sürdürdüğünü belirten Musevi, şunları kaydetti:

"Lübnan devleti, tüm birimleriyle sorumlulukları doğrultusunda bu işi bitirerek, ne şart altında olursa olsun İsrail tehditlerine boyun eğmeden vatandaşlarını derhal ülkeye getirmelidir."

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr de İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Said Çelenderi'nin Lübnan'ın Tahran'dan Beyrut'a uçuşa izin vermediğini ve Mahan Air şirketinin Beyrut uçuşunun iptal edildiğini belirtti.

Hizbullah taraftarları da Tahran'dan Beyrut'a bir uçağın gelişine izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut havaalanı yolunu kesti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etmişti.