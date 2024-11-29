Lübnan ve ABD'li General Görüştü

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Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının beş üyeli denetleme komitesinin başkanı ABD'li General Jasper Jeffers ile görüştü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Avn, başkent Beyrut'un yakınlarındaki ofisinde ABD'li General Jeffers ile bir araya geldi.

Görüşmede, ateşkes anlaşmasının uygulanması, Lübnan'ın güneyindeki gelişmeler ve ilgili taraflar arasında koordinasyon mekanizması ele alındı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.