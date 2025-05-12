Lübnan ve Kuveyt İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika
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Lübnan ve Kuveyt İlişkileri Görüşüldü

Lübnan Dışişleri Bakanı Recci, Kuveytli mevkidaşı ile ilişkileri ve İsrail işgalini ele aldı.

12.05.2025 13:26
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Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Kuveytli mevkidaşı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda devam eden İsrail işgalini görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuveyt'te resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'a eşlik eden Bakan Recci, Kuveytli mevkidaşı Yahya ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Lübnan topraklarındaki bazı noktalarda devam eden işgalin ele alındığı görüşmede, Recci söz konusu işgalin sonlandırılması için Kuveyt'ten yardım istedi.

Lübnan'ın ülkede silahları devletin tekelinde tutma yönünde karar aldığı ve hükümetin de bunu uygulama adımlarını attığını dile getiren Recci, Lübnan olarak Filistin davasına desteklerini yineleyerek, " Suriye'nin istikrarı Lübnan istikrarı için oldukça önemli." dedi.

Görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Recci ve Yahya, Lübnan ile Kuveyt arasındaki ortak komiteleri aktif hale getirme konusunda mutabık kaldı.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik kriz yaşanmıştı

Dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, 2023 yılında Kuveyt'e gönderdiği bir mektupta, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yıkılan buğday silolarının inşası için yardım talebinde bulunmuştu.

Bakan Selam söz konusu mektubunda, "Kuveyt Kalkınma Fonu'nda paralar var. Beyrut ve Trablus'ta buğday silolarının inşası kararı Kuveyt için bir kalem ucundaki çizgiden ibarettir." ifadelerini kullanmıştı.

Selam'ın mektupta kullandığı ifadeler Kuveyt'te tepkilere yol açmış ve Dışişleri Bakanlığınca kınanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan ve Kuveyt İlişkileri Görüşüldü - Son Dakika

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