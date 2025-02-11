Lüfer Devri Belgeseli İzleyiciyle Buluşuyor

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Cübbeli Ahmet\'ten Diyanet\'e olay mesaj: Çok önemli bir ihtar!

(İSTANBUL) - İstanbul'un simge lezzetlerinden biri olan lüfer, tarihi ve kültürel yolculuğuyla beyaz perdeye taşınıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya A.Ş. tarafından hazırlanan 'Lüfer Devri' belgeseli, Boğaz'ın yakışıklı prensi olarak anılan lüferin geçmişten günümüze serüvenini ve giderek azalan popülasyonunun korunmasının önemini ele alıyor.

Belgeselin anlatıcılığını Levon Bağış üstlenirken, Serço Ekşiyan, Dr. Mert Gökalp, Oktay Kırış, Burçak Kazdal, Kaan Kayhan ve Nurullah Çakır gibi uzman isimler de projeye katkı sunuyor. Film, lüferin yalnızca bir deniz mahsulü değil, aynı zamanda İstanbul'un kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu gözler önüne seriyor.

Denizden gelen miras: lüfer

Lüfer, yüzyıllardır İstanbul sofralarının baş tacı olmanın yanı sıra edebiyat, sanat ve toplumsal hafızada da kendine önemli bir yer edinmiş durumda. Belgesel, bu eşsiz deniz ürününün avlanma geleneklerinden sanata etkisine, ustaların hazırladığı lezzetli tariflerden günümüzdeki tehdit altındaki varlığına kadar birçok konuyu mercek altına alıyor.

Sürdürülebilir balıkçılığın önemi vurgulanıyor

Film, İstanbul Boğazı'nın su altı görüntüleriyle, lüferin ekosistem içindeki rolünü ve sürdürülebilir avlanma politikalarının gerekliliğini de izleyicilere aktarıyor. Uzmanlar, lüferin popülasyonunun hızla azalmasının ardındaki nedenleri ve bu eşsiz türün geleceğe taşınması için alınması gereken önlemleri anlatıyor. Lüferin korunması adına avlanma kriterlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Beyoğlu'nda ilk gösterim

Merakla beklenen 'Lüfer Devri' belgeseli, 12 Şubat 2025 tarihinde, saat 19.00'da Beyoğlu Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. İstanbul'un denizle olan bağını en etkileyici şekilde anlatan yapım, hem doğa tutkunlarına hem de gastronomi meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.