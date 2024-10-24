Lukaşenko'dan BRICS Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lukaşenko'dan BRICS Açıklaması

Lukaşenko, BRICS'in Batı'nın dominant tarihini sona erdirebileceğini ifade etti.

24.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, BRICS'in potansiyel olarak "kolektif Batı'nın dominant tarihinin sonunu yaklaştırabileceğini" söyledi.

Lukaşenko, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuşma yaptı.

Ülkesinin BRICS'in aktif katılımcısı olmaya hazır olduğunu belirten Lukaşenko, örgüt içerisinde rol oynayabilecekleri önemli alanlardan birinin, güvenlik olduğuna dikkati çekti.

Lukaşenko, "Karşılıklı saygı, bölünmez güvenlik, çatışma ve mücadelesiz ülke kalkınmasının garantisi, yeni dünya düzenimizi inşa etmenin ilkeleridir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, küresel çoğunluğa sahip birçok ülke için ekonomik açıdan kendi kendine yeten devletler inşa etme görevinin acil olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin mineral gübreler, geniş gıda ürünleri yelpazesi, tarım makineleri ve teknolojileri alanında dünyanın önde gelen ihracatçılarından biri olduğunu dile getiren Lukaşenko, "Dünyada gıda güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşen katkıyı yapıyoruz." dedi.

Lukaşenko, BRICS'in kısa süre içerisinde çekim merkezi haline geldiğini de vurgulayarak "BRICS, geleceğin topluluğudur. BRICS, potansiyeli itibarıyla uluslararası ilişkilerin medeni gelişimi konusunda sorumluluk taşıyamadığı ortaya çıkan kolektif Batı'nın dominant tarihinin sonunu yaklaştırabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik, Politika, Belarus, Ekonomi, Güncel, Kazan, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lukaşenko'dan BRICS Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
14:13 Irak ve Suriye’de 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
20:20 Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı “Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar“ Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"
19:55 UEFA Avrupa Ligi’nde Yunus Akgün fırtınası UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:48 TUSAŞ’taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor
19:34 İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 15:33:53. #1.13#
SON DAKİKA: Lukaşenko'dan BRICS Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.