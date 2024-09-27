Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah kullanacağız - Son Dakika
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Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah kullanacağız

Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, batı sınırlarından yapılan bir saldırı durumunda nükleer silah kullanacaklarını belirtti. Ayrıca, bu tür bir saldırının Üçüncü Dünya Savaş

27.09.2024 15:46
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ABD öncülüğündeki Batı ittifakı ile Rusya arasındaki gerilim Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle günden güne tırmanıyor. Tarafların birbirlerine karşı yaptırımları sürerken tehditlere de her geçen gün yenileri ekleniyor. Rusya' Beyaz RusyaCumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko bir kez daha nükleer silahları işaret ederek, Belarus'a batı sınırlarından saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını söyledi.

Lukaşenko, Minsk'te üniversite öğrencileriyle yaptığı toplantıda Beyaz Rusyave Rusya'yı korumak için hangi durumlarda nükleer silahları kullanabileceklerini anlattı. Beyaz Rusya'ya yönelik bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatabileceğini söylediğini hatırlatan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Rusya ve ülkesine düzenlenecek saldırıda nükleer silah kullanma imkanı veren "nükleer doktrin değişikliği" çalışmasını açıklayarak kendisini doğruladığını dile getirdi.

"NÜKLEER SİLAH KULLANACAĞIZ"

Lukaşenko, NATO gücü olarak ABD ve Polonya askerlerinin Beyaz Rusya'nın batı sınırları boyunca konuşlandığını belirterek, "Bize saldırdıkları anda nükleer silah kullanacağız. Onlar bize cevap verebilirler." dedi. Böyle bir durumda Rusya'ya karşı da saldırı yapılacağını dile getiren Lukaşenko, "Böylece Rusya da tüm cephaneliğini kullanacak. Bu da dünya savaşı demektir. Zaten Batı da bunu istemiyor. Buna hazır değiller ama onlara kırmızı çizgimizin devlet sınırlarımız olduğunu açıkça söylüyoruz. Üzerlerine basarlarsa cevap anında olacak. Bunun için hazırlanıyoruz. Bu konuda dürüst ve açık konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

RUSYA DA NÜKLEER KULLANIM NİYETİNİ DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün "nükleer caydırıcılık" konusunda Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda, "nükleer caydırıcılık alanında devlet politikasının temellerinin güncellenmesi" hususunu ele almıştı. Putin, bu çerçevede nükleer gücü olmayan bir devletin nükleer güce sahip bir devletin katılımı ve desteğiyle Rusya'ya saldırmasını ortak saldırı olarak değerlendireceklerini bildirmişti. Putin, "Rusya ve Beyaz Rusya'ya karşı saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. Konvansiyonel silahlar kullanan düşmanın egemenliğimiz için kritik bir tehdit oluşturması da buna dahil." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Rusya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah kullanacağız - Son Dakika

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