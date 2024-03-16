Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Dünyada demokrasi faşizm nedeniyle tehlike altında

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünyada demokrasinin "faşizm" nedeniyle tehlike altında olduğunu söyledi.

Rio Grande de Sul eyaletindeki Gaucho kasabasındaki bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, "Faşizm, dünyada demokrasiyi tehlikeye atıyor. Nazizm, cahil kimseler ve aşırı sağ, insanları rencide ediyor." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye tepki göstererek, "Demokrasi risk altında. Bugün her şeyi eleştiren ve sistemin karşısında olan Milei'dir. Merkez Bankasını bile kapatmak istiyor, her şeyi testereyle kesmek istiyor." dedi.

Aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı seçimindeki yenilgiyi halen kabul etmediğini savunan Lula da Silva, "Bu kadar zaman geçti ancak yenilgiyi kabul etmiyor. Nasıl kaybettiğinin kendisi de farkında değil ve ne söylediğini bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lula da Silva, siyasetin "nefretle" dolu olduğunu belirterek, dünyanın barış içinde yaşamaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.