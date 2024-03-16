Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Dünyada demokrasi faşizm nedeniyle tehlike altında

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünyada demokrasinin "faşizm" nedeniyle tehlike altında olduğunu söyledi.
Rio Grande de Sul eyaletindeki Gaucho kasabasındaki bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, "Faşizm, dünyada demokrasiyi tehlikeye atıyor. Nazizm, cahil kimseler ve aşırı sağ, insanları rencide ediyor." ifadelerini kullandı.
Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye tepki göstererek, "Demokrasi risk altında. Bugün her şeyi eleştiren ve sistemin karşısında olan Milei'dir. Merkez Bankasını bile kapatmak istiyor, her şeyi testereyle kesmek istiyor." dedi.
Aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı seçimindeki yenilgiyi halen kabul etmediğini savunan Lula da Silva, "Bu kadar zaman geçti ancak yenilgiyi kabul etmiyor. Nasıl kaybettiğinin kendisi de farkında değil ve ne söylediğini bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Lula da Silva, siyasetin "nefretle" dolu olduğunu belirterek, dünyanın barış içinde yaşamaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Kiraz ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Dağ, yaptığı konuşmada İzmir'in hizmete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, 5 sene sonra yaptıkları hizmetlerin adlarına konuşacağını belirtti.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde 84 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında bin 813 kişi sorgulanırken, 57 iş yeri denetlendi. Uygulama sonucunda 1 kişi yakalanırken, 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.
Kırşehir'in Cacabey meydanındaki otobüs duraklarında unutulan çanta, bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı. Kontrollü şekilde patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı. İftar sonrası halkın yoğun olarak kullandığı Cacabey meydanında güvenliği sağlayan yaya devriyeler tarafından fark edilen sahipsiz çanta fark edildi. Polis, alınan önlemlerin ardından çantayı patlattı ve içinden kıyafet çıktı. İncelemelerin ardından trafik tekrar normale döndü.
Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Karapınar köy yolunda meydana gelen trafik kazasında, A.A yönetimindeki otomobil takla attı. Kazada araç şoförü A.A ile araçta bulunan Y.E.Y yaralandı. Yaralılar ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen iftar programında, Müslüman, Hristiyan ve Budist toplumların temsilcileri bir araya geldi. Programa Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı, İsveç Kilise Birliği Diyalog Başkanı, İsveç Budist Topluluğu Başkanı ve İslam toplumunun önde gelen temsilcileri katıldı. Konuşmalarında, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve ramazan ayı kutlandı.
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