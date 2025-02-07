Lula'dan Trump'a Eleştiri

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BRASİLİA, 7 Şubat (Xinhua) -- Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyayı yönetmek" için değil, ABD'yi yönetmek için seçildiğini söyledi.

Lula da Silva, perşembe günü ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde bulunan iki radyo kanalına verdiği demeçte, "Başkan Trump'ın, Amerikan halkı tarafından ABD'yi yönetmek için seçilmesine saygı duyuyorum; ancak Trump dünyayı yönetmek için seçilmedi" dedi.

Lula, Trump'ın Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma niyetiyle ilgili ise ABD başkanının, dünyanın geri kalanıyla "demokratik ve medeni" ilişkiler sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Trump, salı günü düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele alacaklarını ve bölgeyi Filistinlileri başka yerlere gönderdikten sonra geliştireceklerini söylemişti.

Lula da Silva, ABD'nin kendisini "demokrasi havarisi ve dünyanın 'şerifi'" olarak göstermesini de eleştirerek, Trump'ın bazı ülke ve bölgelerin işgaline ilişkin açıklamalarını "provokasyon" olarak nitelendirdi.