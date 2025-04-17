Lüleburgaz Belediyesi, Riskli Metruk Binaları Yıktı

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz Belediyesi, Gençlik Mahallesi'nde 'Okullar Bölgesi' olarak bilinen alanda tespit edilen ve güvenlik açısından risk oluşturan iki adet beş katlı betonarme binayı yıktı.

Lüleburgaz Belediyesi, Okullar Bölgesi'nde yer alan iki metruk binanın yıkımına başlarken, çalışmanın tamamlanmasının ardından bölge yeşil alan olarak düzenlenecek. Çalışma sayesinde her gün binlerce öğrencinin kullandığı güzergah, daha estetik, güvenli ve konforlu hale gelecek.

Yıkımda ortaya çıkan atıklar ise İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'ne gönderilerek, altyapı ve yol çalışmalarında değerlendirilecek.