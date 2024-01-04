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Lüleburgaz'da şarampole devrilen otomobilde sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Lüleburgaz'da şarampole devrilen otomobilde sürücü hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Yıldıray Karacaoğlu yönetimindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri, polis ve itfaiye müdürlüğü sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Lüleburgaz\'da şarampole devrilen otomobilde sürücü hayatını kaybetti
04.01.2024 - 15:35,
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Yıldıray Karacaoğlu yönetimin 39 AAT 279 Karamusul köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karacaoğlu'nun cesedi, memleketi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA
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