Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
D-80 karayolu Hamitabat mevkisinde Bora T. idaresindeki 34 P 6855 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde kullanılamaz geldi.
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da Otomobil Yangını - Son Dakika
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