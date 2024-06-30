Metro İstanbul, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim- Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye açıldığını bildirdi.
Metro İstanbulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapatılmıştı.
Son Dakika › Güncel › M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı İşletmeye Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?