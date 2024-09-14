MAARİF MODELİ'NE SUÇ DUYURUSU REDDEDİLDİ - Son Dakika
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MAARİF MODELİ'NE SUÇ DUYURUSU REDDEDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dair suç duyurusunu reddetti.

14.09.2024 09:28
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(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Anayasa'ya ve laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından yapılan suç duyurusu için savcılığın idarenin eylem ve işlemlerinin yerindeliğini denetleme yetki ve görevinin bulunmadığı gerekçesiyle, "soruşturma yapılmasına yer olmadığı" kararı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda tartışmalara yol açan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı yeni müfredatı onaylamıştı. HKP avukatları; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Cihad Demirli ile üyeleri hakkında "Anayasa'nın başlangıç ilkelerine, Anayasa'nın 2'nci, 14'üncü, 24'üncü, 42'nci, 174'üncü, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2'nci ve 12'nci maddelerine aykırılık", "görevi kötüye kullanma" ve "Anayasa'yı ihlal" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 7 Haziran 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu 3 Eylül 2024 tarihinde "parlamenter sıfatına sahip olmayanlar" yönünden gereğinin takdir ve ifası için dosyayı Memur Suçları Bürosu'na gönderdi. Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcılığının idarenin eylem ve işlemlerinin yerindeliğini denetleme yetki ve görevinin bulunmadığını belirtti. Savcı kararında, şu ifadelere yer verdi:

"Suç duyurusuna konu dilekçenin yapılan incelemesinde; yürütme organının karar ve eylemlerinin benimsenmediği belirtilerek eleştirildiği, somut bir suç eylemi anlatılmadan genel anlatımda bulunulduğu, idarenin eylem ve işlemlerinin idari yargı mercileri nezdinde varsa hukuka aykırı yönlerinin ileri sürülebileceği, Cumhuriyet Başsavcılığımızın idarenin eylem ve işlemlerinin yerindeliğini denetleme yetki ve görevinin bulunmadığı, görevi kötüye kullanma suçunun işlendiği iddiasının soyut ve genel nitelik arz ettiği anlaşılmakla; açıklanan gerekçelerle şikayet konusu hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

Parti avukatları karara karşı Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edeceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 9 Eylül'de okul öncesi, bir, beş ve dokuzuncu sınıflarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmaya başlanacağını söylemişti.

Kaynak: ANKA

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