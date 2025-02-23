MABEM'de Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika
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MABEM'de Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) yeni dönem eğitim kayıtlarına başladı. YKS ve LGS hazırlık dersleri ile birçok eğitim imkanı sunan MABEM, öğrenciler için fırsat eşitliği sağlıyor.

23.02.2025 13:12  Güncelleme: 14:44
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (MABEM) yeni dönem kayıtları başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistem (LGS) hazırlık derslerinden, soru bankalarına, tarama testlerinden deneme sınavlarına kadar birçok alanda fırsat sunan MABEM için kayıtlar başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, "Tüm öğrencilerimiz bizim için eşit. Bu nedenle de tüm öğrencilerin aynı eğitim hizmetinden yararlanması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla 17 ilçede hizmet veren MABEM'de, ikinci dönem kayıtları başladı. Yeni dönemde, 6-7-8-9-10-11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile mezun öğrenciler kayıt yaptırılabilecek. Öğrenciler, bulundukları yerlerdeki MABEM'lere başvuru yapabilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu kayıtlarda, öğrencilerin eğitim fırsatından yararlanabilmesi için başvurularını erken yapması konusunda çağrıda bulunuldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlık dersleri, konu özetli soru bankası, konu ve tarama testleri, deneme sınavları, öğrenci koçluğu, bire bir ders ve etüt imkanı sağlayan MABEM'de, deneyimli öğretmen kadrosu ile öğrenciler geleceklerine yön verebilecek. 20 kişilik sınıflarda eğitim alacak öğrenciler, analizli takip sistemi, rehberlik hizmeti, motivasyon, sınav kaygısı, çeşitli eğitimler ve seminerler ile de destekleniyor. Öğrenciler, kurslara erken de başlayabilecek. Yaz kursları ile önümüzdeki haziran ayında başlayanlar, bir sonraki haziran ayına, yani sınavlara kadar kurslardan faydalanabilecek.

"Tüm öğrencilerin eğitimden yararlanmasını savunuyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm öğrencilerin eğitim hakkından faydalanması için eğitimde eşitlik fırsatı sunan MABEM'lerin tüm ilçelerde hizmet verdiğini belirterek, "Tüm öğrencilerimiz bizim için eşit. Bu nedenle de tüm öğrencilerin aynı eğitim hizmetinden yararlanması gerektiğini savunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla MABEM'lerden öğrencilerimizin faydalanmasını istiyoruz. Sınavlara hazırlanan, gelecek için adım atan öğrencilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz deneyimli öğretmen kadromuz eşliğinde, gerek rehberlik hizmeti gerekse de etüt ve takip sistemimiz ile kendi durumlarını bire bir takip edebilecek ve kendilerine buna göre yol çizebilecekler. Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizi eğitim merkezlerimize davet ediyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, MABEM aracılığıyla geçtiğimiz yıl, hazırlık kursları düzenleyerek 7 bin 500 öğrencinin eğitim hayatına katkı sağladı. YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan 1254 öğrenci de çevrim içi platform üzerinden kaliteli eğitim imkanlarından yararlandı. Belediye, ulaşım desteği ve günaydın çorbası gibi birçok sosyal yardım ile öğrencilerin eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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