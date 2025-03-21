Macar Bakan'dan Türkiye'ye Enerji Vurgusu - Son Dakika
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Macar Bakan'dan Türkiye'ye Enerji Vurgusu

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, enerji güvenliğinin Türkiye olmadan sağlanamayacağını ifade etti.

21.03.2025 17:16
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin enerji güvenliğinin Türkiyesiz mümkün olmadığını belirterek, "Macaristan'ın enerji güvenliğinde güvenilir bir ortağı olduğu için Türkiye'ye minnettarız." dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan ile yaptığı iki saatlik görüşmenin, dün oynanan Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi play-off maçının uzatması gibi olduğunu kaydeden Szijjarto, bu sürenin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, ittifakı ve dostluğu gösterdiğini söyledi.

Macaristan'ın güvenlik menfaatlerinin Türkiye ile tamamen örtüştüğünü vurgulayan Szijjarto, "Bu hem fiziki hem de enerji güvenliği açısından böyle. Geçtiğimiz üç yılda Macaristan ve Türkiye barış kampının en yüksek sesli taraftarı oldular. Geçtiğimiz üç yılda yılmaz ve sesli biçimde, en önemlisi açık şekilde barışın gerekliliğinden yana olduk. Sonuna kadar ( Ukrayna'da) ateşkes görüşmelerinin yapılmasını söyledik." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, "Bugün ateşkesten bahseden Avrupalılar uluslararası örgütlerde ve siyasette üç yıl boyunca hayrete düşürecek bir tutum sergilediler. Bugün ateşkesten bahseden Avrupalılar 3 yıl boyunca ateşkes kelimesine yasak getirdiler. Bunu hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünün savaş alanında olmadığının altını çizen Szijjarto, " Brüksel'in yeni silahlar ve yeni milyar avrolar gönderilmesini destekleyen kararlarını son derece tehlikeli ve kabul edilemez buluyoruz." dedi.

Szijjarto, bu önlemlerin savaşın uzamasına sebep olduğunu ve savaş uzadıkça daha çok insanın öldüğünü belirterek, bu nedenle gelecek hafta ABD-Rusya arasında planlanan ateşkes görüşmelerinin başarılı olmasını dilediklerini ifade etti.

"Macaristan'ın enerji güvenliği Türkiyesiz mümkün değil"

Enerji işbirliği konusuna da değinen Szijjarto, "Macaristan'ın enerji güvenliği Türkiyesiz mümkün değildir. Macaristan'ın enerji güvenliğinde güvenilir bir ortağı olduğu için Türkiye'ye minnettarız. 7,6 milyar metreküplük gaz, TürkAkım üzerinden Macaristan'a ulaştı. Bu yıl her gün 20 milyon metreküplük miktarı aştık." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, öte yandan (Joe) Biden yönetiminin görevi devretmeden önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığını anımsatarak, "Bunlar kasıtlı olarak yapıldı. Bölge ülkelerini doğal gaz açısından zor duruma sokmak istedi. Bu Biden yönetimi tarafından düşmanca bir yaklaşımdı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Donald Trump yönetiminin makul ve aklıselim şekilde hareket ettiğini söyleyen Szijjarto, "Dün Washington'dan ulaşan bilgiye göre, Gazprombank'ın yaptırımdan muaf tutulmasına yönelik talebimizi uzattılar. Böylelikle Macar doğal gaz tedariki güvendedir. Doğal gaz arzımız Biden yönetiminin düşmanca ideolojisine kurban gitmemiştir." diye konuştu.

"Bu yıl da Türkiye'den doğrudan doğal gaz satın alabilmek için BOTAŞ ile görüşüyoruz"

Macar bakan, geçen yıl Türkiye'den doğrudan doğal gaz satın aldıklarını hatırlatarak, "Bu yıl da Türkiye'den doğrudan doğal gaz satın alabilmek için BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) ile yeniden görüşmelere başladık." dedi.

Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL Group ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasındaki stratejik işbirliğinin devam ettiğini aktaran Szijjarto, "(MOL ve TPAO) Macaristan'daki kuyuların açılması için ortak hareket edecekler, ortak firma kurulacak. Macaristan'da 15 milyondan fazla miktarda bir yatırım yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, geçen yıl Türkiye ve Macaristan'ın ikili ticaret hacminde rekora ulaştıklarını vurgulayarak, bu yıl da yüzde 10'luk artış öngördüklerini dile getirdi.

"Biz barışı konuşmak istiyoruz"

Hitapların ardından soru cevap kısmına geçildi.

Ukrayna'ya sağlanabilecek güvenlik garantileri konusunda Avrupa ülkelerinin yaptığı toplantılara Macaristan'ın neden katılmadığı sorusuna yanıt veren Szijjarto, "Çünkü biz barıştan yanayız. Biz savaş yanlısı, Avrupalı meslektaşlarımız savaşla ilgili konuştukları konularda bizim olmamızı istemiyor. Biz barışı konuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Szijjarto, Ukrayna'da sağlanacak güvenlik garantileri ve asker konuşlandırılmasına ilişkin Macaristan'ın politikasının ne olduğu sorusuna yanıtında da, sırasıyla ateşkesin, ardından barış görüşmelerinin ve sonrasında barış anlaşmasının yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya arasında bir anlaşma sağlanmasını umduklarını kaydeden Szijjarto, "ABD-Rusya anlaşması varsa, bu iki ülke normal medeni ilişkilerini sürdürürse tarihimizden biliyoruz ki sadece bizim için değil dünya barışı için de iyi olacaktır. Brüksel'deki savaş taraftarlarının bunu engelleyemeyeceklerini umut ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macar Bakan'dan Türkiye'ye Enerji Vurgusu - Son Dakika

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