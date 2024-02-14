Macar Ressamlar, Tekirdağ'da Lise Öğrencileriyle Resim Çizdi - Son Dakika
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Macar Ressamlar, Tekirdağ'da Lise Öğrencileriyle Resim Çizdi

Macar Ressamlar, Tekirdağ\'da Lise Öğrencileriyle Resim Çizdi

2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressam Istvan Orosz ve Frigyes König, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. 20 öğrenciyle birlikte resim yapan sanatçılar, etkinlik kapsamında farklı kentlerde düzenlenecek programlara da katılacaklarını belirtti. Öğrenciler ise resim yaparken yaşadıkları heyecana sanatçılarla birlikte ortak olduklarını ifade etti.

14.02.2024 16:25
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"2024 Türkiye- Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'a gelen Macar ressam Istvan Orosz ve Frigyes König lise öğrencileriyle resim çizdi.

Orosz ve König, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Macar sanatçılar, 20 öğrenciyle resim yaptı.

Ressamlarla etkinliğe katılan küratör Kemal Orta, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında farklı kentlerde programlar düzenleyeceklerini söyledi.

König de buluşmaktan mutlu olduğu öğrencilerin resim yaparken yaşadıkları heyecana ortak olduklarını ifade etti.

Orosz ise öğrencilerin gün sonunda çok güzel duygularla etkinlikten ayrılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macar Ressamlar, Tekirdağ'da Lise Öğrencileriyle Resim Çizdi - Son Dakika

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