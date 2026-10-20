Macaristan Başbakanı Magyar, Herzog'un İsrail davetini kabul edip gideceğini açıkladı - Son Dakika
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Macaristan Başbakanı Magyar, Herzog'un İsrail davetini kabul edip gideceğini açıkladı

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Budapeşte'de ağırladığı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un İsrail'e ziyaret davetini kabul ettiğini ve İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. İki ülke, tarihi, kültürel, ekonomik ve savunma işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, başkent Budapeşte'de bir araya geldiği İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un davetini kabul ettiğini ve İsrail'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Magyar, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Herzog'u başkent Budapeşte'de ağırladığını belirtti.

İki ülke arasındaki yakın tarihi, kültürel, ekonomik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin ortak çıkarları olduğu konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Magyar, "Cumhurbaşkanı'nın İsrail'i ziyaret etme davetini memnuniyetle kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Daily News Hungary'nin haberine göre Herzog, Budapeşte ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka ile Sandor Sarayı'nda da görüştü.

Herzog, Baka ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Macaristan'ı "İsrail'in dostu ve müttefiki" olarak nitelendirerek, ülkenin İsrail ile Avrupa Birliği (AB) arasında "dengeli ve yapıcı" ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

İki ülke arasındaki ittifakın son bir yılda önemli ölçüde güçlendiğini belirten Herzog, Macaristan'ın antisemitizme karşı sıfır tolerans politikasını ve Yahudi toplumunun güvenliğini sağlamaya yönelik çabalarını takdir ettiğini dile getirdi.

Herzog, İran ve müttefiklerinden kaynaklandığını ileri sürdüğü tehditlerin yalnızca Orta Doğu'yu değil dünyayı da etkilediğini savunarak, bunlara karşı ülkeler arasında işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

İsrail ile ilişkileri dostane ve istikrarlı olarak nitelendiren Baka ise ülkesinin İsrail ile işbirliğini sürdürmek istediğini ve antisemitizmin her türünü güçlü biçimde kınadığını belirtti.

Kaynak: AA
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