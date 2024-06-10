Macaristan\'da AP seçiminde Orban\'ın partisi birinci oldu

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Macaristan'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde Başbakan Viktor Orban'ın başında bulunduğu Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) İttifakı, oy kaybına rağmen birinci oldu.

Macaristan Ulusal Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre, AP'ye gönderilecek 21 üyeyi belirlemek üzere düzenlenen seçimde kullanılan oyların yüzde 99,98'i sayıldı.

Başbakan Orban'ın partisi, oy kaybına rağmen yüzde 44,6 ile seçimin kazananı oldu.

2019'daki seçime kıyasla yüzde 8 oy kaybeden Fidesz'in milletvekili sayısı 13'ten 11'e düştü.

Macaristan'daki seçimde sürpriz yapan parti ise ilk defa yarışa katılan, ismini ülkedeki nehirden alan TISZA oldu. TISZA, oyların yüzde 30,1'ini alarak AP'ye 7 milletvekili göndermeyi başardı.

Oyların yüzde 8,1'ini alan, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP), Macaristan için Diyalog Partisi (PM), Demokratik Koalisyonu (DK) partilerinin oluşturduğu ittifak da AP'ye 2 üye gönderecek.

AP'de temsil edilmeyi başaran 4'üncü parti ise aşırı sağcı Bizim Vatan Hareketi Partisi oldu. Oyların yüzde 6,7'sini alan parti, AP'ye bir temsilci yollayacak.

Budapeşte Belediye Başkanlığı seçimi çekişmeli geçti

Bu arada yerel seçimlerin de yapıldığı ülkede sonucu en çok merak edilen Budapeşte Belediye Başkanlığı seçimi oldu.

Çekişmeli geçen yarışı, muhalefetin ortak adayı mevcut Belediye Başkanı Gergely Karacsony, yüzde 0,04'lük farkla önde tamamladı.

Karacsony, tamamı sayılan oyların yüzde 47,53'ünü, Başbakan Orban'ın desteklediği David Vitezy ise yüzde 47,49'unu aldı.

Yarışı 324 oy farkla ikinci sırada tamamlayan Vitezy, yeniden sayım talebinde bulunacağını açıkladı.