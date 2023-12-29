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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri taştı - Son Dakika
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri taştı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yoğun yağışlar nedeniyle 2013'ten sonra en yüksek su seviyesini gören Tuna Nehri taştı. Su seviyesi 693 santimetreye ulaşırken, güneydeki Mohaç kasabasında ise 805 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Macaristan\'ın başkenti Budapeşte\'de Tuna Nehri taştı
29.12.2023 - 11:55,
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yoğun yağışlar nedeniyle 2013'ten sonra en yüksek su seviyesini gören Tuna Nehri taştı.

The Budapest Times internet sitesinde yer alan habere göre, yoğun yağışlar Tuna Nehri'ndeki su seviyesini yükseltti ve başkentte nehrin taşmasına neden oldu.

Macaristan Su İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuna Nehri su seviyesinin Budapeşte'de 693 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Macaristan'ın güneyindeki Mohaç kasabasında ise su seviyesinin 31 Aralık'ta 805 santimetreye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Macaristan'da 2013'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerden dolayı Tuna Nehri 891 santimetre su seviyesini görmüştü.

Kaynak: AA
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