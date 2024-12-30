Macaristan Romanya Sınırında Kontrolleri Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Macaristan Romanya Sınırında Kontrolleri Başlatıyor

Macaristan, 2025'te Romanya ile sınır kontrollerine başlayacak, daha fazla kontroller yaygınlaşıyor.

30.12.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'ın, 1 Ocak 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e karadan dahil olan Romanya ile sınır kontrollerini başlatacağı bildirildi.

Macar basının emniyet güçlerine dayandırdığı haberlere göre, 1 Ocak'tan itibaren "kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek" amacıyla ülkeye girişlerde Romanya ile sınır kontrolleri yeniden başlatılacak.

Macar polisi, ülkeye giriş yapacak yolculara rastgele kontroller yapılabileceği uyarısında bulunarak gerekli belgeleri yanlarında bulundurmalarını tavsiye etti.

Öte yandan Bükreş merkezli Libertate gazetesinin haberine göre, yeni yıldan itibaren Şengen Bölgesi'ne karadan da dahil olacak Romanya'da ise 30'dan fazla sınır geçiş noktası kapatılacak.

Bulgaristan ve Romanya sınırında ise karşılıklı olarak 6 ay boyunca rastgele kontrollere devam edilecek.

Romanya ve Bulgaristan, 12 Aralık'ta, karadan da Şengen'e dahil olmuştu.

Şengen Bölgesi'nde sınır kontrolleri yaygınlaşıyor

Gelecek yıl kurucu anlaşmanın imzalanmasının 40. yıl dönümü kutlamaya hazırlanan Şengen bölgesi, 2024'te, kurulduğundan bu yana daha önce hiç olmadığı kadar çok sınır kontrolüne tanıklık etti.

Fransa, güvenlik tehditleri ve düzensiz göçle ilgili artan endişeleri gerekçe göstererek 1 Kasım'dan itibaren komşuları Belçika, Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsviçre ile kara sınırlarında kontrollere başladı.

Benzer nedenlerden dolayı 16 Eylül itibarıyla sınırlarında geçici kontrolleri yeniden başlattığını duyuran Almanya, kara sınırları bulunan Avusturya, Polonya, Çekya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg'u kapsayan kontrollerin 15 Mart 2025'e kadar süreceğini bildirdi.

Almanya'nın kararının ardından İtalya, Slovenya, Avusturya ve Danimarka da halihazırda uygulanmakta olan sınır kontrollerinin süresini uzatmaya karar verdi.

Hollanda ise komşu ülkelerle geçici olarak sınır kontrolleri uygulayacağını duyuran son ülke oldu. Hükümetin aldığı kararın ardından kasım sonundan itibaren yalnızca Belçika ve Lüksemburg sınırları kontrollerden muaf tutuldu.

Her geçen gün daha fazla AB ülkesince uygulanmaya başlanan sınır kontrolleri Şengen'in geleceği hakkında soru işaretleri oluştururken uzmanlar ise "bireylerin ve malların serbest dolaşım ilkesini" olumsuz etkileyen bu durumun ekonomik ve siyasi yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Macaristan, Güvenlik, Politika, Romanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macaristan Romanya Sınırında Kontrolleri Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 05:25:07. #1.11#
SON DAKİKA: Macaristan Romanya Sınırında Kontrolleri Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.