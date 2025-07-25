Macron'dan Filistin'e Tanıma Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Macron'dan Filistin'e Tanıma Kararı

Macron\'dan Filistin\'e Tanıma Kararı
25.07.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa, Filistin'i tanıma kararı ile uluslararası tepkilere yol açtı. İsrail ve ABD karşı çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma kararı, uluslararası boyutta tepkilere neden oldu. Çok sayıda ülke karara destek verirken İsrail ile ABD Paris'in planlarına sert ifadelerle karşı çıktı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Eylül ayında yapılacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında, Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu adımın "Fransa'nın, Ortadoğu'da adil ve kalıcı bir barış için gösterdiği tarihi çabaya uygun olacağını" ifade eden Macron, şu an için en önemli konunun savaşın sona ermesi ve sivil halkın güvenlik içinde yaşaması olduğunu vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, bunun sağlanabilmesi için de "Filistin devletinin inşa edilmesi" gerektiğini belirtti. Filistin lideri Mahmud Abbas'ın vekili Hüseyin el Şeyh, Macron'un açıklamasını memnuniyetle karşılarken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Paris'in aldığı kararı "Terörü ödüllendirmek" olarak nitelendirdi.

Filistin tarafı karardan memnun

Mahmud Abbas'ın olası selefleri arasında gösterilen El Şeyh, Fransa'nın aldığı kararın, Paris'in "uluslararası hukuka bağlılığını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin ve bağımsız bir devlet kurma hakkına desteğini yansıttığını" dile getirdi.

Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Fransa'nın aldığı söz konusu kararın ardından bölgedeki AFP haber ajansı muhabirine görüşlerini aktardı. Bazı Filistinliler, Fransa'nın attığı bu adımın bir örnek teşkil etmesini ve başka ülkelerin de bu kararı takip etmesini beklediklerini ifade etti. Bir diğer kişi, Fransa'nın girişimini "ahlaki bir görev" ve "Filistin halkı adına siyasi bir zafer" olarak nitelendirirken bir başka kişi "Fransa'ya gösterdiği tavırdan dolayı müteşekkiriz" ifadesini kullanarak bu adımın İsrail ile Hamas arasındaki savaşta barışın yolunu açmasını umduğunu belirtti.

Hamas: Doğru yöne atılmış bir adım

İsrail ile Gazze Şeridi'nde savaşmaya devam eden Hamas da, Macron'un açıklamasından duyduğu memnuniyeti "Ezilen Filistin halkımıza adalet sağlamak ve kendi kaderini tayinle ilgili meşru hakkına destek olmak için doğru yönde atılmış bir karar" diyerek ifade etti.

Hamas'ın açıklamasının devamında şu sözlere yer verildi: "Bugüne dek Filistin'i tanımamış olan tüm devletleri, özellikle de Avrupa halklarını, Fransa örneğini takip etmeye çağırıyoruz". Müttefik örgütleri ile birlikte 7 Ekim 2003 tarihinde İsrail'e saldıran Hamas, bugüne dek Gazze'de süregelen savaşın fitilini ateşlemişti.

İsrail'den sert eleştiriler

İsrailli siyasiler ise Paris'in Filistin devletini tanıma kararını kınayan açıklamalarda bulundu. Başbakan Benyamin Netanyahu, Fransa'nın planının İsrail'in "yok edilmesi için bir kalkış rampası" olarak nitelendirerek "Filistinliler İsrail'in yanında değil, onun yerinde bir devlet istiyor" iddiasında bulundu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise kurulması planlanan Filistin devletinin bir "Hamas devleti" olacağını öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Macron'un açıklaması ile ilgili görüşlerini, "güvenliğimizi tehdit eden bir Filistin varlığının oluşumuna izin vermeyeceğiz" diyerek dile getirirken Adalet Bakanı Yariv Levin kararı, "Fransa tarihinde kara bir leke" olarak değerlendirdi.

ABD de Macron'un planına karşı

İsrail'in en büyük destekçisi ABD de, Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma açıklamasından hoşnut olmadı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından yayınladığı mesajda ülkesinin, Macron'un planını "şiddetle reddettiğini" aktararak "bu pervasız kararın yalnızca Hamas'ın propagandasına hizmet ettiğini ve barışı baltaladığını" savundu:

BM çatısı altında Eylül ayında, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla, İsrail ile Filistin'in yan yana var olacağı iki devletli çözüm çabalarına ivme kazandırmak için bir zirve toplantısı yapılması planlanıyor. Fransa ile Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında gerçekleştirilmesi tasarlanan BM toplantısının Haziran ayında yapılması planlanmış ancak İsrail ile İran arasında yaşanan savaş nedeniyle bu plan ertelenmişti.

142 ülke Filistin'i ya tanıdı ya da tanımaya hazırlanıyor

Bugüne dek aralarında Türkiye, Norveç, İspanya ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu 142 ülke Filistin devletini ya tanıdı ya da tanıyacağını açıkladı. İsrail ile ABD ise iki devletli bir çözüme karşı çıkıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının, uluslararası alandaki en büyük muhaliflerinden biri olan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yayınladığı dünya kamuoyuna yönelik mesajında, "Netanyahu'nun yok etmeye çalıştığı şeyi birlikte korumalıyız. Tek çözüm İki Devletli Çözüm'dür" dedi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris ise Fransa'nın adımını, "Hem İsrailliler hem de Filistinlilerin güvenliği ve barış için tek kalıcı temel" olarak nitelendirdi. Macron'un duyurusunun "tarihi" olduğunu ifade eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, diğer ülkelere aynı yolu takip etmeleri çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen aylarda birçok kez Filistin devletini yakın bir gelecekte tanıyabileceklerini dile getirmiş, Mayıs ayı sonunda yaptığı konuya dair açıklamasında, güncel koşullar altında "bir Filistin devletinin kurulmasının sadece ahlaki bir sorumluluk değil, aynı zamanda siyasi bir zorunluluk olduğunu" ifade etmişti.

AFP/ ET,JD

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Fransa, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Filistin'e Tanıma Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Beşiktaş’ta ayrılık var Beşiktaş'ta ayrılık var
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi

11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
16:36
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek bir kez daha hastaneye kaldırıldı
16:27
İngiltere’de telefon şebekeleri çöktü Arama yapılamıyor
İngiltere'de telefon şebekeleri çöktü! Arama yapılamıyor
16:25
İspanya’da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi
16:12
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
20 zeytin ağacı yandı: 2 çocuk gözaltında
16:10
Mehmet Yalçınkaya’nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
16:10
Vitor Pereira, Wolverhampton’a Galatasaray’ın gözdesi Arias’ı transfer etti
Vitor Pereira, Wolverhampton'a Galatasaray'ın gözdesi Arias'ı transfer etti
16:09
Icardi, ’’Sürekli bana yazıyor’’ diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Icardi, ''Sürekli bana yazıyor'' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
15:50
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
15:50
Türkiye alevlere teslim 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Türkiye alevlere teslim! 10 şehit verdiğimiz ilde hendekler kazılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 12:02:19. #7.12#
SON DAKİKA: Macron'dan Filistin'e Tanıma Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.