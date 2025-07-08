Macron'dan İngiltere'ye Kritik Mesajlar - Son Dakika
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Macron'dan İngiltere'ye Kritik Mesajlar

08.07.2025 20:25
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Macron, İngiltere Parlamentosu'nda Ukrayna, Gazze ve göç konularında işbirliği çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Parlamentosu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin yanı sıra Rusya- Ukrayna Savaşı ve Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelere değindi.

Macron, İngiltere'ye yaptığı üç günlük devlet ziyaretinin ilk gününde Westminster Sarayı'nda parlamento üyelerine hitap etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, savaşın Avrupa kıtasına geri dönmesiyle bugün barışçıl düzenin her gün saldırıya uğradığını belirterek, istikrarı bozan güçler tarafından uluslararası kuralların çiğnenmesine tanıklık ettiklerini söyledi. Macron, uluslararası düzeni korumak için müttefiklere birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Ukrayna'nın Rusya tarafından yasa dışı şekilde saldırıya uğradığını dile getiren Macron, İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'ya verdiği desteğe atıfta bulunarak, aynı şekilde Ukrayna'yı da desteklediğini kaydetti.

Macron, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in Rusya'sı Ukrayna'da her ilerlediğinde, tehdit hepimize daha da yaklaşıyor." ifadesini kullandı. Macron, Avrupa'nın Ukrayna'yı asla yalnızlığa terk etmeyeceğinin altını çizdi.

"Sonu olmayan bir savaş bölge ve kolektif güvenlik için büyük tehdit"

Konuşmasında, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelere değindi.

Orta Doğu'da barışa giden yolda birlikte çalışacaklarını söyleyen Macron, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Açıkça belirtmek isterim ki bugün Gazze'de koşulsuz ateşkes çağrısı yapmak, Avrupa olarak bizim için çifte standart olmadığını dünyaya göstermek anlamına gelir. İnsan hayatına ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğumuz için, ateşkes istiyoruz. Bugün, Filistin devletini tanımak ve bu siyasi ivmeyi başlatmak için birlikte çalışmak tek yoldur."

Fransa Cumhurbaşkanı, sonu olmayan bir savaşın bölge ve kolektif güvenlik için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"İngiltere ve Fransa göç konusunda somut sonuçlar elde edecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesi ve İngiltere için büyük yük olarak nitelediği yasa dışı göç konusuna ilişkin de "Başka bir yerde daha iyi bir yaşam umudu meşrudur ancak insanların ve suç çetelerinin kuralları çiğnemesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

İngiltere'nin düzensiz göçü insanlık, dayanışma ve kararlılıkla ele alma konusunda ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Macron, bu konuda, Fransa ile İngiltere arasında yakın işbirliği yapıldığını ve amaçlarının iki ülke için yük olan bu sorunu çözmek olduğunu aktardı.

Macron, küresel göç yollarının çıkış ve transit ülkeleriyle çalışmaya devam ederek etkili çözüme ulaşabileceklerinin altını çizdi.

"İngiltere ile Fransa arasındaki ticaret Brexit öncesi seviyeleri aştı"

Macron, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin de İngiltere ile Fransa arasındaki ticaretin Brexit öncesi seviyeleri aştığını ifade etti. Macron, Brexit'ten bu yana İngiltere'ye devlet ziyareti gerçekleştiren ilk Avrupalı lider olduğuna da değindi.

İngiltere'de 3 bin 500 Fransız şirketi bulunduğunu ve bunun da Fransa'yı ülkedeki en büyük ikinci yabancı işveren haline getirdiğini kaydeden Macron, iki ülke arasında yapılacak zirvede, Fransa'nın enerji ve uzay alanlarında yeni işbirliği dönemine giriş için ek yatırımlar sunacağını belirtti.

"Geleceğimiz için Çin ve ABD'ye olan aşırı bağımlılığımızı azaltmalıyız"

Cumhurbaşkanı Macron, Çin ve ABD ile ilişkilere de değinerek Avrupa'nın, ABD ve Çin'e daha az bağımlı hale gelmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İngiltere ve Fransa'nın, Washington ve Pekin ile olduğundan daha yakın ilişkileri bulunduğunu vurgulayan Macron, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekçi olalım, eğer Avrupalılar, İngiltere ve Fransa bağımlılıklarımızı azaltmak için birlikte çalışmazlarsa, eğer hala hem Çin'e hem de ABD'ye bağımlı olursak, geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği konusunda net görüşe sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hem Fransa ve İngiltere'nin hem de tüm Avrupa'nın teknolojik ve ekonomik alanlarda daha fazla bağımsızlık inşa etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron'dan İngiltere'ye Kritik Mesajlar - Son Dakika

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